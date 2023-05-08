الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيريه السوري

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا، من أخيه بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، السيد بشار الأسد، عبّر له فيها عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها السيد الرئيس من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار."



وأضاف نص البيان "و بدوره أعرب رئيس الجمهورية لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق اطراد التقدم و المناعة وللعمل العربي المشترك تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية."



وختم "كما تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف، يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين".