الوزير الأول: لا ننسى الجريمة وشناعة الاستدمار

ترحم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على أرواح الشهداء بمناسبة الذاكرى المخلد لمجازر الثامن ماي سنة 1945.

وكتب الوزير الأول على صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، إنه "في اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن ماي سنة 1945 نقف لنستحضر العبر والمآثر لشهداء الحق والحرية، لنساء ورجال من خيرة ما جادت به الجزائر، ولننحني بخشوع وإكبار أمام أرواحهم الزكية، إقرارا وتعبيرا عن الوفاء لتضحياتهم".

وأضاف، "ولا ننسى الجريمة وشناعة الاستدمار وما فعله بالأحرار العزل من شعبنا بسطيف وقالمة وخراطة".

وفي هذا المقام أترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، وأدعو الله أن يجعل لهم مقامًا كريمًا وأن يسكنهم الجنان وأن تعلو راية الجزائر شامخة بدمائهم نلنا الاستقلال وتقلدنا وسام الحرية... حتى لا ننسى.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.