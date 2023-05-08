الوالي يأمر بفتح مصلحة الاستعجالات لمستشفى المدية

قام اليوم الإثنين والي ولاية المدية، بزيارة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالمدية التي تم إعادة تهيئتها، وأمر مصالح قطاع الصحة بالفتح الفوري للمصلحة لاستقبال المواطنين .

كما طالب المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي المباشرة الفورية في تفعيل استخدام جهاز سكانير الجديد، والتكفل الأمثل بالمواطنين وتوفير الرعاية الصحية للمرضى

للاشارة فقد تم الانتهاء من عملية تهيئة وتجهيز 08 عيادات مرجعية متعددة الخدمات تعمل بنظام 24 ساعة يتعلق الأمر بالمدية، البرواقية، بني سليمان، شلالة العذاورة، قصر البخاري، بوغزول والبواعيش. إلى جانب تهيئة وإعادة تجهيز 05 مصالح للاستعجالات الطبية في كل من :مستشفيات البرواقية، تابلاط ، عين بوسيف، بني سليمان والمدية.