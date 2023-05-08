المدية : تصدير أول شحنة من النحاس الى الصين

في إطار تسهيل عمليات تصدير المواد خارج المحروقات، نحو الخارج،أشرفت مديرية التجارة لولاية المدية ،على مرافقة شركة العربية للمعادن،في عملية تصدير كمية من مادة النحاس الأصفر في شكل "سبائك انقت" مقدرة ب 38 رزمة ،بوزن 26.16 طن موجهة الى دولة الصين

وكان وزير الصناعة السابق قد وقف خلال زيارته للولاية قد وقف على سير اشغال الشركة الواقعة ببلدية حربيل غرب المدية و المتخصصة في تحويل المعادن غير الحديدية التي تقوم بانتاج 7000طن سنويا من النحاس، 2500طن سنويا من النحاس الأصفر و 5.000 طن سنويا من السبائك النحاسية بنسبة إدماج تعادل 88 بالمائة.



