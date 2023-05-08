آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

المدية : تصدير أول شحنة من النحاس الى الصين

مال و أعمال
8 ماي 2023 ()
ط عبدالكريم
0 قراءة
+ -

في إطار تسهيل عمليات تصدير المواد خارج المحروقات، نحو الخارج،أشرفت مديرية التجارة لولاية المدية ،على مرافقة شركة العربية للمعادن،في عملية تصدير كمية من مادة النحاس الأصفر في شكل "سبائك انقت" مقدرة ب 38 رزمة ،بوزن 26.16 طن موجهة الى دولة الصين

وكان وزير الصناعة السابق قد وقف خلال زيارته للولاية قد وقف على سير اشغال الشركة الواقعة ببلدية حربيل غرب المدية و المتخصصة في تحويل المعادن غير الحديدية التي تقوم بانتاج 7000طن سنويا من النحاس، 2500طن سنويا من النحاس الأصفر و 5.000 طن سنويا من السبائك النحاسية بنسبة إدماج تعادل 88 بالمائة.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • بيان هام لوزارة الفلاحة

    12926 قراءة

  • اضطراب جوي يمس 29 ولاية

    7190 قراءة