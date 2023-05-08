استقالة جماعية لمنتخبي بلدية الشلف

قدم ، اليوم الاثنين، 8 منتخبين ببلدية الشلف استقالتهم الجماعية من اللجان والهيئات التنفيذية للمجلس البلدي احتجاجا على تصرفات رئيس البلدية الذي يظهر حسبهم معاملة سيئة وقلة الاحترام لفئة من المنتخبين وتعمده تهميشهم والاستئثار بجميع الصلاحيات ،كما اتهم الاعضاء الغاضبون رئيس البلدية بغلق باب الحوار بين الاخير وأعضاء المجلس مما تسبب في الانسداد في عدة مناسبات، و برر المنتخبون استقالتهم الجماعية بنفاذ صبرهم ورفضهم المشاركة فيما وصفوه بالتسيير الفوضوي لشؤون البلدية خاصة بعد تخلف رئيس البلدية عن حضور المداولة التي دعا اليها اعضاء المجلس دون تقديمه لعذر مقبول او اعلام المنتخبين بتأجيل او ارجاء الاجتماع الذي تزامن مع يوم الاستقبال وذكرى اليوم الوطني للذاكرة الامر الذي اعتبره الاعضاء انتهاكا للقوانين و عدم احترام لهم ،كما طالبوا من السلطات الوصية التدخل لتصحيح الوضع وتفادي العودة الى انسداد المجلس البلدي وما يترتب عن ذلك من التأثير السلبي على التنمية وتسيير شؤون المواطنين .

في المقابل علمنا من مصدر مسؤول ان رئيس البلدية اعتذر عن الحضور لان الاجتماع تزامن مع الاحتفال بذكرى الثامن ماي الذي يستلزم حضور رئيس البلدية في مقبرة الشهداء قبل ان يعود الى البلدية لترأس الاجتماع غير ان بعض المنتخبين استغلوا الفرصة لإثارة المشاكل و تأليب بقية الاعضاء لحاجة في نفس يعقوب.