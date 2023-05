Démission collective de 8 élus de la commune de Chlef

Huit élus de l’Assemblé Populaire Communale de Chlef ont déposé, ce lundi, leur démission collective des commissions et instances de l’APC, en signe de protestation contre le mauvais traitement du président de l’APC, de son manque de respect aux élus et leur marginalisation.

Les élus protestataires ont accusé le président de l’assemblée populaire communale d’avoir fermé les voies du dialogues ce qui a causé le blocage de l’APC à plusieurs reprises. Ils ont, notamment, justifié leur démission collective par leur refus de participation à la gestion chaotique des affaires de la commune, notamment, après l’absence du P/APC à une réunion à laquelle ont appelé les élus sans présenter une justification valable.

Ces élus ont, notamment, appelé la tutelle à intervenir afin d’éviter le retour à la situation de blocage et ses répercussions sur le développement et la gestion des affaires des citoyens.

Par ailleurs, nous avons appris que le P/APC s’est excusé pour son absence qu’il a justifiée par sa présence à une festivité commémorative des évènements du 8 mai 1945 au carré des martyrs de la ville.