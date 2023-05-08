تنصيب مدير عام بالنيابة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين على تنصيب الطاهر جوانبي مديرا عاما بالنيابة للمديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية على مستوى الوزارة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وخلال حفل التنصيب، الذي نظم بمقر الوزارة، بحضور إطاراتها، ذكر عرقاب بالمسار المهني للسيد جوانبي الذي يعتبر "ابن مجمع سونلغاز ومن خيرة اطاراتها والذي من دون شك سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ومواصلة البرامج المسطرة، لاسيما بخصوص تأمين التزويد بالكهرباء والغاز لجميع المواطنين"، يضيف البيان.

ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، "بالربط الطاقوي لمناطق الظل والمستثمرات الفلاحية، بالإضافة إلى برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزين وتوزيع المواد البترولية، وذلك في إطار تشاوري بين جميع مديريات الوزارة ومجمع سونلغاز".

كما استغل عرقاب الفرصة للتذكير بالتوجيهات والتوصيات من أجل "التنفيذ السليم" لمختلف البرامج، مؤكدا على "دعمه الكامل ودعم كافة إطارات القطاع في تأدية مهامهم"، ومشددا على "الدور الهام الذي تلعبه هذه المديرية العامة لتطوير والرفع من فعالية أداء القطاع، لاسيما في الشق المتعلق بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، ترتقي لتطلعات جميع المواطنين"، حسبما أوضحه البيان.