الأفافاس يحذر

حذر حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" من كل المناورات التي تهدف إلى إعادة إرساء نظام مزيف سياسيا و له واجهة تعددية قصد تشجيع ،بشكل غير معلن، إعادة تنظيم المجموعات النيوليبرالية المفترسة.

وجدد الأفافاس تأكيده على الضرورة الملحة لتشكيل تجمع للقوى الوطنية حول مشروع تاريخي مستمد من قيم و مبادئ أول نوفمبر 1954 و أرضية مؤتمر الصومام 1956 ، الذي يستأنف الرسالة التاريخية لبناء دولة وطنية ديمقراطية و اجتماعية و يكرس المبادئ العالمية لسيادة القانون، حرمة الحريات الفردية و الجماعية و العدالة الاجتماعية، في إطار الاحترام الصارم للوحدة الوطنية و سيادة البلاد.

وتابع البيان "لن ينجح أي تلاعب أو تحويل أو أي استفزاز في صرف الأفافاس عن هذا الطموح.