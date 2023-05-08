الجلفة: وفاة امرأة وإصابة ستة أشخاص في حادث مرور

لقيت امرأة حتفها وأصيب ستة اشخاص في حادث مرور وقع مساء اليوم بالقرنيني في الحلفة

اين تدخلت اسعافات المركز المتقدم بالصقيعة واسعافات الوحدة الثانوية بحاسي بحبح في حدود الساعة 14 سا و 19 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو سيمبول بالطريق البلدي رقم 31 باتجاه منطقة قرنيني ، اسفر الحادث عن وفاة ضحية من جنس انثى تبلغ من العمر 54 سنة واصابة 06 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 04 سنوات و 60 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى مستشفى حاسي بحبح ، وتحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.