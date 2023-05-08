فتح فروع جديدة للبنك الخارجي بفرنسا وموريتانيا

أفاد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان البنك الجزائري الخارجي سيفتح فرعا له في فرنسا "أواخر جويلية المقبل"، فيما ينتظر أن تفتح أربعة بنوك عمومية بالشراكة فرعا لها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة نفسها.

و خلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة الأعضاء بخصوص نص القانون النقدي و المصرفي، قال الوزير ان "بنك الجزائر الخارجي يعمل على انشاء فرع في فرنسا و تعمل أربعة بنوك عمومية على إنشاء مصرفين في إفريقيا احدهما في السنغال والاخر في موريتانيا''، موضحا "ان البنك الخارجي حصل على الاعتماد و في أواخر جويلية سينطلق في النشاط، أما البنك الجزائري في موريتانيا فمن الممكن أن يشرع في النشاط في أواخر جويلية ايضا".

وأكد فايد في هذا الاطار أن فتح بنوك جزائرية في الخارج لا سيما في فرنسا و افريقيا يكتسي "طابعا استراتيجيا للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي و الاقتصادي و تم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة".

و كان "البنك الجزائري السنغالي"، المتكون من 4 مساهمين يقودهم البنك الوطني الجزائري (بنسبة 40 بالمائة)، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بمساهمة ب20 با لمائة لكل بنك) قد تحصل في أفريل المنصرم على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمئة يحصل على الاعتماد في الخارج.

و ينتظر أن يشرع البنك في النشاط، برأس مال قدره 100 مليون دولار، قبل سبتمبر القادم.