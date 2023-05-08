الوادي: توقيف شبكة إجرامية مسلحة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مسلحة مختصة في تهريب المؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح نفس المصدر أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن (الوادي) "تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مسلحة مختصة في تهريب المؤثرات العقلية"، مشيرا الى أن هذه "العملية النوعية مكنت من حجز قطعتي سلاح و12000 قرص مهلوس ومركبة نفعية، بالإضافة إلى توقيف شخصين, فيما لا يزال المشتبه فيه الثالث في حالة فرار".

وجاءت هذه العملية --حسب ذات البيان-- ''بناء على استغلال معلومات تفيد بتمرير شحنة من الأقراص المهلوسة باستعمال مركبة ليتم على إثرها وضع خطة محكمة مكنت من رصد تحركات المشتبه فيهم وتوقيفهم".

وبعد "التعمق في التحقيق وتفعيل عنصر الاستعلام, تم تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه الثالث ليتم, بعد تفتيش مسكنه، حجز قطعتي سلاح بدون رخصة". وقد تم بعد الانتهاء من التحقيق، "تقديم جميع أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة"،وفقا لذات المصدر.