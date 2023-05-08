الجزائر تتحصل على المرتبة الأولى في هذه المسابقة



تحصل فريق مثّل الجزائر في مسابقة ضمن منافسات البطولة العربية للروبوت تمثل تظاهرة علمية تكنولوجية ابداعية في مجال تصميم و بناء و برمجة الروبوتات التعليمية في نسختها الرابعة عشرة، بدولة قطر المنظمة من قبل وزارة التربية و التعليم العالي بقطر بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت، في الفترة من السادس إلى التاسع من مايو الجاري.

و أعلنت جمعية أشبال المستقبل لتعليم الحساب الذهني و البرمجة و الروبوتيك الناشطة بالمركز الترفيهي العلمي سعد بقوال ببلدية السوقر بولاية تيارت، عن حصول فريق " باور فور جينيريشن" على الجائزة الأولى لأحسن تصميم.

وكان سفير الجزائر بدولة قطر حضر الإفتتاح الرسمي هذه البطولة التي احتضنتها مدينة الدوحة، و التي عرفت مشاركة 320 فريق عربي و أكثر من ألف تلميذ من بينهم الوفد الجزائري المكون من أكثر من مائة شاب و شابة من مختلف مناطق الوطن، من بينهم فريق من مدينة السوقر المتوج بالمرتبة الأولى، كما حظي الوفد الجزائري المشارك في هذه المسابقة بزيارة المعلق الرياضي الجزائري لقنوات "بين سبورت" بقطر حفيظ دراجي، و بادر فريق جمعية أشبال المستقبل للسوقر بتقديم مائة هدية رمزية لأعضاء فرق الدول العربية و بعض المدربين و الحكام، تمثلت في سبحة تحمل علم الجزائر و كل علبة تحمل صورة لأهم المعالم التاريخية و الحضارية لولايات الجزائر من أجل التعريف بمناطق وطننا.