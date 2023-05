Le ministre Belaribi évalue les programmes "LPP" et "LPL"

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi a présidé une réunion au siège de la banque nationale de l'Habitat, qui a été consacrée à l'évaluation des réalisations de l'entreprise nationale de la promotion immobilière ENPI durant l'exercice de 2022 et des défis de l'année 2023.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que lors de cette réunion, Nassim Rassim Ghanem, Directeur Général de l'ENPI a présenté un exposé d'évaluation du programme de logements de l'ENPI et de la formule du Logement Promotionnel Libre LPL.

Lors de cette réunion, on a également fait un état des lieux de l'ensemble du programme réalisé à travers toutes les wilayas et de son évaluation commerciale.