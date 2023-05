Les tentatives de promouvoir les manifestations extrémistes seront inévitablement vouées à l’échec, a relevé la revue El-Djeïch dans son dernier numéro, affirmant que le peuple algérien "ne se laissera pas leurrer par deux fois".

"Par conséquent, la poursuite sur la voie du changement et de la réussite du processus de développement global exige de couper la route aux perturbateurs et de combattre l'extrémisme sous toutes ses formes, à travers la mobilisation et la participation de tous les acteurs, à différents niveaux, à commencer par la famille et l'école", a écrit la revue dans son éditorial intitulé "Le peuple algérien ne se laissera pas leurrer par deux fois".

La publication a réaffirmé que "les tentatives de promouvoir les manifestations extrémistes seront inévitablement vouées à l’échec, tant il est vrai que notre valeureux peuple a définitivement tourné la page du passé douloureux et qu’il ne permettra en aucun cas de revenir, une fois de plus, aux années de sang et de feu".

La revue fait observer que les Algériens "ne se laisseront pas leurrer par deux fois et la tromperie n'abusera pas une nouvelle fois notre peuple, du fait qu'il est désormais davantage averti et conscient des intentions des aventuriers et des plans des milieux qui n'ont jamais digéré la nouvelle option nationale prise par notre pays, qui lui a permis, en un laps de temps relativement court, d'engranger des réalisations significatives, politiques, économiques et sociales, au plan interne, mais aussi de renouer avec son rôle central à l'échelle continentale et internationale, au niveau externe".

El-Djeïch a tenu à rappeler que durant les années quatre-vingt-dix, l'Algérie "a mené seule, pendant une décennie entière, une guerre féroce contre le terrorisme et fait face à une stratégie malveillante visant le démantèlement de l'Etat, qu’elle a réussi à vaincre et à éliminer grâce aux grands sacrifices consentis par l'Armée nationale populaire et les différents services de sécurité, avec le soutien du peuple".

"A ce titre, notre pays a été pionnier en matière de lutte contre le terrorisme et est devenu un exemple à suivre à l’échelle régionale et internationale", est-il mentionné dans l'édito de la revue, soutenant que "cette reconnaissance a fait que l’Algérie est devenue une destination pour de nombreuses délégations étrangères dans l'objectif de bénéficier de son expérience dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme".

En ce sens, la publication a souligné que l'Algérie "saisit toutes les occasions, dans les différentes tribunes internationales, pour alerter la communauté internationale sur les menaces croissantes et la gravité du phénomène pour la paix et la sécurité dans le monde, en particulier dans la région sahélo-saharienne, comme elle appelle à l'intensification de la coopération à travers les mécanismes disponibles tant au niveau continental qu’au sein des Nations Unies".