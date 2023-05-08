عطاف يتلقى اتصالا من نظيره الصربي

تلقّى وزير الشؤون الخارجيو والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الإثنين، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، ايفيتسا داتشيتش. وحسب بيان للوزارة فقد أشاد الوزيران بشكل خاص بانعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية الجزائرية-الصربية، اليوم بالجزائر العاصمة، على مستوى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عن الجانب الجزائري وكاتب الدولة للشؤون الخارجية عن الجانب الصربي. وشكّلت المحادثة الهاتفية، حسب ذات المصدر، فرصة لبحث واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها على ضوء امتداد الإرث التاريخي والصداقة التقليدية القائمة بين البلدين. وجدّد الوزيران التزامهما بالعمل سوية من أجل إعادة بعث آليات التعاون الثنائي وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية على كافة المستويات وكذا زيادة المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وصربيا. كما تبادل المسؤولان، اضاف البيان، وجهات النظر حول عدد من قضايا الساعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددين التأكيد على تمسكهما بمبادئ ودور حركة دول عدم الانحياز في ظل التوترات التي تشوب حاليا العلاقات الدولية و مناخ الاستقطاب المترتب عنها. من جهة ثانية استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الاثنين بمقر الوزارة، غوران أليكسيتش، كاتب الدولة للشؤون الخارجية الصربي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 8 و9 ماي 2023، في إطار الدورة الثانية من المشاورات السياسية الجزائرية الصربية.