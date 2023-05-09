أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلستين السابقتين، إذ ظلت السوق حذرة قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أفريل، والتي ستكون أساسية في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 05:54 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جويلية القادم، بنسبة 0.88 بالمائة، لتسجل 76.33 دولارًا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم شهر جوان الداخل، بنسبة 0.86 بالمائة لتسجل 72.53 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على ارتفاع بأكثر من 2.5 بالمائة، للجلسة الثانية على التوالي، في محاولة لتقليص الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أفريل، غدًا الأربعاء، والتي تحدد موقف الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، فيما قد يكون الارتفاع الأخير في دورة التضييق، والتخلي عن التوجيه بشأن الحاجة إلى ارتفاعات مستقبلية، مع بدء الضغط التضخمي في التراجع.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الإثنين، أن المستهلكين الأمريكيين قالوا، الشهر الماضي، إنهم يتوقعون انخفاضًا طفيفًا في التضخم في غضون عام.