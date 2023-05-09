إصابة ستة أشخاص في حريق شقة بسعيدة

أصيب ستة أشخاص في حريق شب أمسية البارحة بشقة لبناية تتكون من أربعة طوابق تقع في حي الأزهار بمدينة سعيدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها بأن وحداتها تدخلت مساء الإثنين على الساعة السادسة وخمس دقائق من أجل إخماد حريق شب بشقة واقعة بالطابق الأول لبناية تتكون من أربعة طوابق، على مستوى حي الأزهار الواقع ببلدية سعيدة.

وأضاف المصدر ذاته إنه تم إخماد الحريق كليا على الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة ومنع انتشاره لباقي الغرف والشقق المجاورة، مؤكدا تسجيل إصابة ستة أشخاص منهم خمسة بضيق في التنفس جراء استنشاق دخان الحريق وكذا وسادس بحروق من الدرجة الأولى على مستوى اليدين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. كما تم تسجيل خسائر مادية تتمثل في مستلزمات المنزل على مستوى مطبخ الشقة.