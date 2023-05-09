الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 12 مواطنا أغلبهم أطفال ونساء ومدنيون عزل.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد شعب فلسطين وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الصهيونية، تصدير أزماتها للساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة صهيونية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل.

وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.