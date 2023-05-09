الجزائر تدين بشدة الاعتداءات على غزة

أدانت الجزائر بشدة الغارات الجوية الغاشمة التي شنّتها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، مخلّفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء، وأعربت عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في تعدّ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، إذ تجدد الجزائر تضامنها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني، فإنها تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة والممنهجة وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.