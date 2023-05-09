لاعب " الخضر" يتجه لخوض تجربة في " البريميرليغ"

كشف تقرير فرنسي، أن الدولي الجزائري ولاعب نادي براست الفرنسي هاريس بلقبلة الذي ينتهي عقده مع فريقه هذه الصائفة، قد يخوض تجربة جديدة خارج فرنسا.

و وفق " فوت ميركاتو"، فإن بلقبلة الذي يحوز في رصيده على عشر لقاءات مع " الخضر"، على رادر نادي شيفليد يونايتد وهو ثاني ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

المصدر ذاته،أوضح أن شيفليد مهتم للغاية بملف اللاعب السابق لنادي تور وفالنسيان، وستتم معاينته بداية الأسبوع المقبل خلال لقاء أوكسير.

يذكر أن شيفيلد يونايتد التحق ببيرنلي إلى " البريميرليغ"، و نال البطاقة الثانية وعاد الى دوري الأضواء بعد موسمين على مغادرته، وذلك قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم.

وفاز شيفيلد يونايتد في ست من مبارياته السبع الأخيرة، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن لوتون الثالث الذي تبقى له مباراتان فقط.