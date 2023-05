L'Algérie condamne fermement l'agression contre Gaza

L’Algérie a fermement condamné les frappes aériennes des forces d’occupation sionistes sur la bande de Gaza, faisant de nombreuses victimes et blessés, y compris des enfants et des femmes, et a exprimé sa grave préoccupation devant les agressions successives et la dangereuse escalade des forces d’occupation sur le droit du peuple palestinien à un empiètement flagrant des lois internationales.

Le ministère des Affaires étrangères, a réitéré dans un communiqué, la pleine solidarité de l’Algérie avec le peuple palestinien et appelle la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à intervenir d’urgence pour stopper ces attaques criminelles répétées et systématiques et pour imposer le respect des droits du peuple palestinien, en particulier son droit d’établir un Etat indépendant avec El Qods comme capitale.