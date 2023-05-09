درك تلمسان يحجز 900 قرص مهلوس

استغلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين يوسف في تلمسان معلومات وردت إليها تفيد بأن شخصا وبمساعدة زوجته وباستغلال أولاده القصر يقوم بتمرير كمية كبيرة من المهلوسات.

وبعد إقامة حاجز تم توقيف سيارته مساء، وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على 900 قرص مهلوس داخل حقيبة يدوية لزوجته. وبعد اقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، تم تفتيش الزوجة تفتيشا دقيقا ليعثر عندها على100قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر بـ 5200دينار جزائري.

وعند تعريفها تبين أنها محل بحث في عدة قضايا مماثلة، وحسب بيان خلية الاتصال لمجموعة الدرك الوطني في تلمسان فقد رفعت في حق المشتبه فيهما جنحة حيازة ونقل مؤثرات عقلية قصد المتاجرة فيها.

وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. من جهتها تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بتلمسان أثناء دورية لها ببلدية زناتة من العثور على كمية دن مواد الطلاء و البرنيق من مختلف الأحجام والألوان داخل محل لبيع الخردوات منتهية الصلاحيات وتم حجز المواد بالتنسبق مع مديرية التجارة للرمشي مع اتخاذ الاجراءات القانونية.