سوناطراك: التوقيع على مدوّنة قواعد لمكافحة الفساد والرشوة

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، على مراسم التوقيع على سياسة ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بسوناطراك، وفقًا للمعيار الدولي إيزو 37001، المتعلق بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة.

وحسب بيان مجمع سوناطراك، مراسم التوقيع التي جرت بمقر المديرية العامة لسوناطراك، شهدت مشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وحضور الهيئات العليا للدولة والمنظمات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والرشوة وكذا أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة سوناطراك.

تتضمن سياسة سوناطراك لمكافحة الفساد والرشوة مبادئ والتزامات الشركة في هذا الشأن، وتهدف إلى وضع آليات الرقابة والوقاية التي تحظر الفساد وتساهم في تعزيز ثقافة الأخلفة في مختلف معاملات وأنشطة سوناطراك، حسب البيان.

وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال هذه المراسم وقّع الرئيس المدير العام أيضا، على مدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة التي تقدم إرشادات وتحدد المبادئ والمعايير الأساسية للامتثال لأحكام وقوانين مكافحة الفساد والرشوة التي تطبّقها الشركة على جميع موظفيها وشركائها ومورّديها.

وتسعى سوناطراك من خلال تبنّيها لسياسة ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة، التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، إلى تعزيز ثقافة الأخلفة داخل الشركة وترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وفقًا للمعايير والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها في مجال مكافحة الفساد والرشوة.