مرور نيزك.. توضيحات مركز البحث في علم الفلك

قدم مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، توضيحات بخصوص النيزك الذي مر أمس في سماء الجزائر وشوهد وميضه الضوئي عبر عدة ولايات.

التهبت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عقب تسجيل سقوط نيزك شوهد وميضه الضوئي عبر عدة ولايات شمالية.

وجاء في البيان أن "الجرم السماوي الذي شهود على الساعة الحادية عشر و59 دقيقة، هو عبارة عن نيزك التقطته قوة الجاذبية الأرضية ودخل بعد ذلك الغلاف الجزي لكوكبنا بسرعة فوق صوتية".

وأضاف نص البيان، أن كتلة النيزك قدرت بحوالي 10 كيلوغرامات وقدر ارتفاع الكرة النارية أثناء الوميض الضوئي الأول بحوالي 25 إلى 40 كيلومترا في السماء.

وختم البيان " نود أن نطمئن المواطنين أن هذه الظاهرة الفلكية طبيعية تحدث بانتظام في العالم (بوتيرة 10 مرات في السنة تقريبا بنفس طاقة النيزك الذي رصد) كما يجدر التنويه أنها ليست لها أي علاقة بالنشاط الزلزالي".