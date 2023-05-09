ثلاثي جزائري ضمن الأفضل إفريقيا هذا الأسبوع

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير فرنسي عن القائمة المثالية للاعبين الأفارقة هذا الأسبوع في مختلف الدوريات الأوروبية.

ووفق موقع قناة " تي في 5 موند"، ضمت القائمة كل من بدر الدين بوعناني لاعب نادي نيس الفرنسي والذي يشارك للمرة السابعة كأساسي هذا الموسم في منافسات " الليغ1"، وكان ذلك أمام ران وقدم تمريرة حاسمة هي الرابعة من نوعها وكان من بين الأفضل في اللقاء الذي انتهى بفوز ناديه بهدفين لواحد.

كما عرفت القائمة وجود، سعيد بن رحمة الذي قاد فريقه وست هام للفوز ضد مانشستر يونايتد بهدف دون رّد وذلك بكرة جميلة أسكنها في شباك الحارس دي خيا، ليتم استبداله بعد دقائق قليلة من النهاية تحت تصفيق الجمهور.

يذكر أن ابن عين تموشنت، سجل إلى حد الآن ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم.

أخيرا ساهم رامي بن سبعيني في فوز ناديه بوروسيا مونشغلادباخ بثنائية نظيفة، على الضّيف نادي بوخوم، بِرسم الجولة الـ 31 من " البوندسليغا". وصنع بن سبعيني الهدف الأوّل بتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 35، وهو الذي يحوز على 6 أهداف في رصيده هذا الموسم.