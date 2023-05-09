أسبوع دام جراء حوادث المرور

تسببت حوادث الطرقات المسجلة في الفترة ما بين 30 أفريل المنصرم والسادس من ماي الجاري، في وفاة 37 شخصا وإصابة 1696 آخرين بجروح، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها.

ويشير البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الفترة المذكورة بـ "2539 تدخل من أجل 1431 حادث مرور أدى إلى وفاة 37 شخصا وجرح 1696 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية".

وقد سجلت أثقل حصيلة -مثلما أوضحه المصدر ذاته-بولاية المنيعة، وذلك بـ "وفاة 05 أشخاص بمكان الحادث وجرح 11 آخرين، إثر وقوع ثلاثة حوادث مرور".

وعلى صعيد آخر، أحصت وحدات الحماية المدنية "1756 تدخلا، سمح بإخماد 1296 حريق من مختلف الأصناف، سجل أهمها بولاية الجزائر بـ 181 حريق، متبوعة بالبليدة (76 حريقا) ثم وهران (82 حريقا)".