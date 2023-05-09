بن غيث يضع حدا لتجربته مع الرجاء البيضاوي

كشف اليوم الثلاثاء، موقع " كورة " المختص أن الجزائري عبد الرؤوف بن غيث قرر فسخ عقده مع ناديه الرجاء البيضاوي المغربي بعد تجربة قصيرة مع الفريق.

وأفاد المصدر ذاته، أن اللاعب السابق لأندية نادي بارادو واتحاد الجزائر والترجي التونسي ومولودية الجزائر فضل مغادرة الرجاء البيضاوي، بعدما خرج من حسابات المدرب التونسي منذر الكبيّر.

وجاء الاتفاق مع مسؤولي الرجاء، بتأجيل حصول عبد الرؤوف بن غيث على مستحقاته، والبالغة 90 ألف دولار.

يذكر أن الرجاء ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية على يد الأهلي المصري، كما خرج من دائرة المنافسة على لقب الدوري المغربي للمحترفين.