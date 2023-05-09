الجزائر تتصدر الترتيب الإفريقي في هذا المجال

أدرج موقع "ستاتيستاStatista" الألماني أكبر 10 دول إفريقية تمتلك أكبر احتياطي من الذهب.

و جاء ترتيب الجزائر مهيمن على المستوى الإفريقي بدون منازع ، حيث تمتلك الجزائر أكبر احتياطي من الذهب في إفريقيا والذي يقدر بحوالي 174 طنا مما جعلها تتصدر الترتيب الإفريقي وفقا لتصنيف حديث وضعه الموقع الألماني.

تليها جنوب إفريقيا باحتياطي 125 طنا، وليبيا التي تمتلك مخزونا يبلغ 117 طنا ثم مصر (80.73 طن) والمغرب (22.12 طن) اللذان احتلا المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي.

ثم تليها نيجيريا (21.37 طنا) وموريشيوس (12.44 طنا) وغانا (8.74 طنا) وتونس (6.84 طنا). وتغلق موزمبيق هذا الترتيب ضمن هذه البلدان العشرة الأولى الأفريقية بـ 3.94 طنا.