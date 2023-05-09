سيدي بلعباس: مصرع فلاح بقرية الرميلية

أعلن ظهر يوم الثلاثاء عن مصرع فلاح يبلغ من العمر 45 سنة بقرية الرميلية التابعة إداريا لبلدية تيغاليمات 35 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، وذلك بعد أن راح المعني ضحية انقلاب الجرار الذي كان يقوده بإحدى شعاب المنطقة.

وكان الفلاح الشاب قد فارق الحياة بمكان وقوع الحادث متأثرا بجراحه وبالكسور المتعددة التي تسبب فيها ثقل الجرار، وفقا لما أشارت إليه مصادر محلية، مع الإشارة إلى تدخل أعوان الحماية المدنية الذين تكفلوا بتحويل الجثة صوب المصلحة المختصة التابعة لمستشفى "حديد عيسى" بمدينة تلاغ 50 كم جنوبي سيدي بلعباس.