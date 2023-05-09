سحب استدعاءات الأقسام الممتحنة بداية من الغد

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن سحب استدعاءات الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2023 وهذا بداية من يوم الغد.

وعليه، فعلى جميع التلاميذ المتمدرسين والمترشحين الأحرار المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط أو امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 يمكنهم سحب الاستدعاءات وهذا بداية من غد الأربعاء 10 ماي 2023.

وأوضحت الوزارة، أن سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط، يكون من 10 ماي إلى غاية يوم 7 جوان. وامتحان شهادة البكالوريا من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 15 جوان.