أهم ما قاله رمّان قبل مواجهة المغرب

وقال رمان الذي كان مرفوقا باللاعب مسلم أتانتوف:" المنتخبان يعرفان بعضهما البعض جيدا، فيما يخص المنتخب المغربي الذي قام بإراحة بعض ركائزه، فأنتم تعلمون أن استرجاع اللاعبين الشبان يكون أسرع من منتخب الأكابر ولهذا الأمر يختلف".

وأضاف:" استفدنا من راحة لمدة خمسة أيام وهذا ما سمحنا للعناصر الوطنية بالاسترجاع الجيد". وأردف:" خلال هذه الفترة قمنا بمواجهة ودية حتى يتمكن بعض اللاعبون، من كسب مزيد من الوقت حتى يكون الجميع جاهز للقاء الغد".

كما وجه رمان شكره لجماهير مدينة قسنطينة على حفاوة الاستقبال مؤكدا أن علم الجزائر سيرفرق غدا فوق الجميع.

وفي رد عن سؤال حول الأفضلية التي يتمتع بها منتخب المغرب الذي خاض مواجهتين على أرضية ميدان ملعب الشهيد حملاوي عكس " الخضر": " هذه الحسابات ليست في رأسي لا تلعب ولا يتم التفكير في المباريات بهذه الطريقة، نحن في بلدنا أهم شيء التأهل والدخول بعزيمة في لقاء الغد".

وختم رمان:" أبعدنا اللاعبين عن الضغط والانتقادات وأنا جاهز لها والرّد سيكون على أرضية الميدان". يذكر أن اللقاء سيلعب بداية من الساعة الثامنة ليلا، فيما يلاقي السنيغال جنوب إفريقيا على ملعب نيلسون مانديلا على الساعة الخامسة مساء.