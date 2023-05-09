هذا موعد استلام مشروع تيلفريك قسنطينة

أكد وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء أنه سيتم استلام مشروع إعادة تهيئة المصعد الهوائي "تليفريك" لمدينة قسنطينة خلال نهاية السنة الجارية.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادته إلى عدد من المنشآت التابعة لقطاعه بقسنطينة، أنه "سيتم استلام مشروع إعادة تهيئة المصعد الهوائي لمدينة قسنطينة خلال نهاية السنة وذلك بعد بعث مرتقب لأشغال المشروع جوان القادم".

وأضاف الوزير أنه قد تم إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بإسناد هذا المشروع وتعيين المؤسسة الخاصة بإنجازه، مشددا على ضرورة عملها بنظام التناوب بثلاثة فرق للإسراع في استكمال المشروع في آجاله المحددة.