ڨالمة: حجز أزيد من 800 كبسولة مؤثرات عقلية

حجزت قوات الشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية ڨالمة، 886 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الاتجار، التي كانت بحوزة شخص يبلغ 43 سنة، الذي أوقف في هذه العملية.

وحسب خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة، فإن العملية تمت بحي بن شغيب ببلدية ڨالمة، بعد الاستغلال الجيد لمعلومات تفيد بوجود شخص مشابه فيه بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، داخل الحي السكني سالف الذكر، كما أن العملية ذاتها تمت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيه وبشأن مسكنه. وقد أسفر توقيف المشتبه وفتح تحقيق في القضية عن تورط مشابه فيه ثان يبلغ 29 سنة مقيم بڨالمة.

وقد كون ضد المشتبه فيها ملف قضائي عن أفعال" حيازة وتخزين المؤثرات العقلية،بغرض البيع والترويج بطريقة غير مشروعة". قدمت أمام محكمة ڨالمة، التي أصدرت في حقهما أمر إيداع.