الرئيس تبون ينهي مهام سفراء وقناصلة

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة في السلك الديبلوماسي وفق ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وأنهى الرئيس تبون بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 أفريل الماضي مهام سفراء فوق العادة، قناصلة عامين وقناصلة للجمهورية الجزائرية، منهم من تمت إحالته إلى التقاعد ومنهم من تم تكليفه بمهام أخرى.

السفراء الذين أنهيت مهامهم:

بوعلام شبيحي، بداكار (جمهورية السينغال).

محمد سفيان براح، بسنتياغو (جمهورية الشيلي).

سلمة مليكة حدادي، بنيروبي (جمهورية كينيا).

فوزية بومعيزة، بفيينا (جمهورية النمسا).

العربي الحاج علي، ببرازافيل (جمهورية الكونغو).

سعد معندي، بكوالالمبور (ماليزيا).

بومدين ماحي، بياوندي (جمهورية الكاميرون).

عمر فريتح، بنجامينا (جمهورية التشاد).

اسماعيل علاوة، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، لإحالته على التقاعد.

مصطفى بوطورة، بالدوحة (دولة قطر)، لإحالته على التقاعد.

علي مقراني، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، لإحالته على التقاعد.

مرزاق بجاوي، بكيغالي (جمهورية رواندا)، لإحالته على التقاعد.

مقدم بفضل، بأوسلو (المملكة النرويجية)، لإحالته على التقاعد.

محمد حسن الشريف، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، لإحالته على التقاعد.

لزهر سوالم، سفير وممثل دائم بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (كونفدرالية سويسرا).

عبد المالك بوهدو، بالكويت (دولة الكويت).

عبد الحميد أحمد خوجة، بالمنامة (مملكة البحرين).

خميسي عريف، بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة).

باية بن سماعيل، بصوفيا (جمهورية بلغاريا).

كما أنهيت مهام عدد من القناصلة العامّين والقناصلة:

نور الدين مريم ، بمونتريال (كندا).

عبد الكريم بحة، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية).

عبد الغاني عمارة، باسطنبول (جمهورية تركيا).

علي طلاورار، بالدار البيضاء (المملكة المغربية)، لإحالته على التقاعد.

عبد المجيد دراية، بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)، لإحالته على التقاعد.

أحمد مراد مرحوم، بجدة (المملكة العربية السعودية).

خالد مواقي بناني، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية).

نخلة بالي، بماتز (الجمهورية الفرنسية).

عماد سلاطنية، بنانتير (الجمهورية الفرنسية).

شوقي شمام، بمونبولييه (الجمهورية الفرنسية).

فرحات شباب، بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية).

نور الدين بلبركاني، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية).