Le corps céleste aperçu récemment en Algérie est une météorite

Le corps céleste qui a été aperçu récemment en Algérie est une météorite et n'a aucun lien avec l'activité sismique, a précisé mardi un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Le Centre a indiqué avoir "observé une boule de feu (météorite) la nuit du 7 au 8 mai 2023, vers 23h59 (heure locale), un phénomène également signalé par de nombreux citoyens dans différentes régions du pays", soulignant que "la boule de feu qui était très brillante avec une traînée lumineuse a été aperçue pendant plusieurs secondes, de l'ouest au sud-est".

Ce corps céleste est une météorite captée par la force de gravité terrestre avant d'entrer dans l'atmosphère de notre planète à une vitesse supersonique, a-t-il expliqué.

Selon les premiers calculs, la masse de la météorite a été estimée à "environ 10 kilogrammes", alors que l'altitude de la boule de feu pendant le premier éclair lumineux a été estimée à "environ 25 à 40 kilomètres dans le ciel".

A ce propos, le CRAAG rassure les citoyens que ce phénomène astronomique est naturel et se produit régulièrement dans le monde à une fréquence d'environ 10 fois par an avec la même force de la météorite observée, soulignant qu'il "n'a aucun lien avec l'activité sismique".