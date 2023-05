"Nous sommes prêts pour gagner et aller au mondial"

L’entraineur de la sélection nationale de football des moins 17 ans, Arezki Remmane, a affirmé mardi à Constantine que l'équipe "est prête pour gagner face à la sélection marocaine et se qualifier au mondial" mercredi à 20h00 au stade chahid Hamlaoui lors du match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, qui se tient en Algérie (29 avril-19 mai).

Durant la conférence de presse d'avant-match, Remmane a indiqué: "on s'est préparé dans les moindres détails pour cette prochaine rencontre et nous allons l’aborder d’une manière particulière par rapport aux précédentes. Aussi, nous sommes pleinement prêts et notre objectif est la qualification et offrir la victoire au peuple algérien".

Remmane a ajouté que le staff technique a fait reposer les titulaires pour leur éviter toute pression, et a effectué un match amical avec les joueurs remplaçants, qui n’ont pas été alignés depuis le début de cette compétition, estimant que ''jouer à Constantine est en soi une motivation et un point positif à l’avantage de l’équipe''.

De son côté, le buteur Moslem Anatouf a souligné que la préparation de ce match se déroule d’une manière excellente et ses coéquipiers sont prêts, notamment après l’accueil chaleureux reçu par l’équipe nationale dès son arrivée dans la ville des ponts suspendus.

Répondant à une question sur la suite de son parcours footballistique, Anatouf a assuré que son attention est focalisée actuellement sur la CAN.