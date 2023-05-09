حجز كمية ضخمة من المخدرات خلال شهر

تم توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية، مع استرجاع 23 سلاحا ناريا وقنبلتين تقليديتي الصنع خلال شهر أفريل المنصرم، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأشارت نفس الحصيلة إلى أنه تم في إطار مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال ذات الفترة، حجز 30.78 قنطارا من الكيف المعالج و 320010 قرص مهلوس، 272062 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 11 جهاز كشف عن المعادن، 210 مطرقة ضاغطة و343 مولدا كهربائيا وكذا 103 عربة من مختلف الأصناف.

كما تم خلال نفس الفترة --تضيف الحصيلة-- توقيف 567 شخصا في إطار مكافحة التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب و109 تاجر مخدرات و1011 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات.