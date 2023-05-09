استخدام تقنية "الفار" في كأس الجزائر

سيتم استخدام تقنية تحكيم الفيديو المساعد "فار" بداية من الدور نصف نهائي لكأس الجزائر لكرة القدم، طبعة 2023 (رجال)، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (فاف) اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي.

وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي، المنعقد اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023، بالتشاور مع لجنة تنظيم كأس الجزائر ولجنة التحكيم الفيدرالية.

وبلغت منافسة الكأس الدور ربع النهائي، والتي تجرى مبارياتها الثلاثة الأولى يوم الجمعة المقبل ويتعلق الأمر بكل من : شباب الزاوية - نجم مقرة، جمعية الشلف-أولمبي أقبو و شبيبة الساورة - نادي بارادو.

في حين يلعب اللقاء الرابع والأخير من ربع النهائي يوم الأحد 21 ماي والذي سيجمع بين جمعية الخروب بالمتأهل من "الداربي" العاصمي الذي سيجمع حامل اللقب شباب بلوزداد بشبيبة الأبيار لحساب آخر مقابلة من الدور ثمن النهائي.

وتأجلت المقابلة بين الناديين العاصميين بسبب مشاركة الشباب في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، حيث أقصي على يد ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي (1-4 ذهابا، 1-2 إيابا).