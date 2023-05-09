الطارف: الإطاحة بعصابة الاعتداء على المواطنين في الشواطئ

وضعت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببلدية الشط الساحلية حدا لنشاط عصابة زرعت الذعر والرعب وسط سكان المنطقة والقاصدين للشواطئ للاستجمام،

وحسب ذات الفرقة الأمنية فإنها استغلت معلومات واردة تفيد بوجود أشخاص يقومون بالاعتداءات على مستعملي الطرق المؤدية لشواطئ المنطقة وتحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء يسلبون ممتلكات ضحاياهم، وإثر خطة محكمة للدرك الوطني بعين المكان تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 20 سنة وينحدرون من نفس الولاية

وكلهم مسبوقين قضائيا كما تم حجز ما بحوزتهم 3 سيوف كبيرة الحجم، وهي العصابة التي زرعت الرعب في المنطقة، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص الإقليمي سيحال المتهمون على العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة باستعمال العنف والتهديد والتعدد،

كما أسفر التحقيق بأن ذات الأشخاص متورطين في قضايا مماثلة ومحل معالجة على مستوى مصالح الدرك والأمن الوطنيين.