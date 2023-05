Chanegriha supervise un exercice tactique avec munitions réelles

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a supervisé, mardi au deuxième jour de sa visite à la 3ème Région militaire, le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles "El-Fasl 2023", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Au deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé, ce mardi 9 mai 2023, le déroulement d’un exercice tactique avec munitions réelles (El-Fasl 2023), exécuté par les unités de la 40e Division d'infanterie mécanisée appuyées par des unités interarmes de différentes Forces", note la même source.

Dans ce cadre, le Général d'Armée a suivi un exposé présenté par le Commandant de la 40e Division d'infanterie mécanisée portant sur l’idée générale, les étapes et les objectifs de cet exercice tactique, avant de suivre son déroulement au niveau du polygone de tir et de manœuvres de Hamaguir, en présence du Général-major Moustapha Smaili, Commandant de la 3ème Région militaire.

"Les actions de combat de cet exercice ont été exécutées avec un professionnalisme élevé, tant sur le plan tactique qu’opérationnel, reflétant les grandes capacités des équipages et des Commandants sur tous les échelons, notamment en termes d’exploitation du terrain, de coordination entre les unités participantes, de montage et de conduite des opérations, ainsi que de maitrise d’emploi des divers systèmes d’armes et équipements mis à disposition, ce qui a contribué à l'obtention de résultats très satisfaisants traduits par la précision des tirs et le strict respect des plans élaborés et des timings", relève le communiqué.

A l'issue, le Général d'Armée a rencontré les personnels des unités ayant pris part à cet exercice tactique qui a été couronné d'"un franc succès sur tous les plans, notamment en termes de planification, de préparation et d'exécution, ce qui dénote du niveau de préparation des cadres et des personnels, ainsi que du savoir-faire des commandements et des états-majors".

Le Général d'Armée a félicité les cadres et les personnels des unités ayant pris part à cet exercice pour "les grands efforts fournis tout au long de l'année de préparation au combat 2022-2023, en mettant l'accent sur la nécessité d'aller de l'avant dans le sens du développement de l'ensemble des composantes de l'Armée nationale populaire à même de renforcer la confiance du peuple algérien en le présent et l'avenir de son pays".

Ensuite, le Général d'Armée a inspecté les unités de la 40e Division d'infanterie mécanisée et celles engagées dans cet exercice, conclut la même source.