السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية بسوريا

أعلنت المملكة العربية السعودية ، مساء الثلاثاء ، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن "قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا جاء انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي السعودية والسورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجاء في البيان أن المملكة "أخذت في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة، في 7 ماي، والذي يوصي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها".

يأتي هذا بعد يومين من عودة سوريا لتشغل مقعدها الدائم في الجامعة العربية بعد 12 عاما من استبعادها جراء الحرب.