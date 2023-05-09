تذكير هام للحجاج

ذكّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ / 2023م بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل تاريخ 15 ماي 2023.
وجاء في بيان للوزارة أن الإجراءات الواجب إتمامها تأتي على هذا الترتيب :
أولا : الحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج من مصالح البلدية.
ثانيا : التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة، والحصول على:
. الدفتر الصحي.
. شهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد19.
. شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.
ثالثا : التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 770,000,00 دج شاملة لتذكرة السفر مرفوقا بـ :
. جواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 06 أشهر.
. شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1444هـ / 2023م.
. شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية.
للحصول على :
. وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ : 600.000,00 دج
. وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ : 170.000,00 دج.
على أن يتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات.