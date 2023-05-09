تذكير هام للحجاج

ذكّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ / 2023م بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل تاريخ 15 ماي 2023.

وجاء في بيان للوزارة أن الإجراءات الواجب إتمامها تأتي على هذا الترتيب :

أولا : الحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج من مصالح البلدية.

ثانيا : التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة، والحصول على:

. الدفتر الصحي.

. شهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد19.

. شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.

ثالثا : التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 770,000,00 دج شاملة لتذكرة السفر مرفوقا بـ :

. جواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 06 أشهر.

. شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1444هـ / 2023م.

. شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية.

للحصول على :

. وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ : 600.000,00 دج

. وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ : 170.000,00 دج.

على أن يتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات.

