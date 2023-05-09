الجوية الجزائرية تلجأ إلى العدالة

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اللجوء إلى العدالة من أجل "الدفاع عن صورتها وسمعتها عقب الأخبار ومقاطع الفيديو الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي ينشرها أصحاب النوايا الخبيثة"، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الناطق باسم الشركة، أمين أندلسي.

وفي تصريح له خلال ندوة صحفية نظمت على هامش دورة إعلامية، أوضح السيد أندلسي أنه "أمام الفيديوهات العديدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف الى تشويه صورة الشركة، قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اللجوء إلى العدالة".

وقال ذات المسؤول أنه خلال السنة الفارطة "تم نشر ما لا يقل عن 10 مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،

تظهر رحلات جوية خالية للخطوط الجوية الجزائرية، دون أن يكشف أصحابها عن وجوههم أو إعطاء أي تفاصيل حول تاريخ أو وجهة الرحلات" مما يعكس "النوايا السيئة" لأصحاب هذه الفيديوهات، حسب المتحدث.

وأكد أندلسي أنه يحق لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية طرح المشاكل و الصعوبات التي لاقوها و التي ستسمح بتطور الشركة، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار منظم، مذكرا في هذا الصدد بإطلاق المنصة "الشكاوى الإلكترونية" التي تضمن "المعالجة السريعة وكذلك إمكانية تتبع الشكاوى".

من جهته، أوضح مدير تسيير الايرادات للشركة، فؤاد فيدي، أن الخطوط الجوية الجزائرية "تحرص على تحقيق أقصى قدر من الأرباح على جميع رحلاتها" بفضل نظام يعتمد على "معايير عالمية" تستخدمه أكبر شركات الطيران في العالم.

كما رفض المتحدث الادعاءات التي تزعم أن أسعار الشركة أكبر من نظيراتها بالدول المجاورة والأجنبية، مستدلا في ذلك بأمثلة ملموسة.

وعاد أيضا للحديث عن المقاعد الفارغة في رحلات تم إغلاق الحجوزات الخاصة بها، موضحا أن ذلك يمكن تفسيره "بتخلف الركاب الذين حجزوا بشكل مؤكد، ودفعوا ثمن تذكرتهم"، أو حتى، في الحالات النادرة، من خلال تغيير الطائرة إلى طائرة أخرى

ذات سعة أكبر لدواع تقنية. كما إنه من الممكن أن هذه الرحلة قد تمت في غير موسم الذروة.

وأكد أن الأسعار وتوفر التذاكر تختلف باختلاف الموسم (موسم الذروة وموسم انخفاض الطلب) ، موضحا أن الخطوط الجوية الجزائرية تحاول تلبية طلب زبائنها على أكمل وجه خلال فترات الذروة هذه.

وأعلن المدير، بالمناسبة، عن "إطلاق منتجات جديدة بنهاية العام الجاري"، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية "قد حققت نتائج إيجابية خلال الربع الأول من سنة 2023".