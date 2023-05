Air Algérie recourra à la justice

La compagnie publique de transport aérien, Air Algérie, a décidé de recourir à la justice pour défendre son image et sa réputation face à des fake news et des vidéos qui n’ont aucun fondement et dont les auteurs sont malintentionnés, a indiqué, mardi à Alger, le porte-parole du pavillon national, Amine Andaloussi.

S’exprimant lors d’un point de presse organisé en marge d’une session d’information sous le thème "Air Algérie entre fake news, le vrai du faux", Andaloussi a déclaré que "face aux nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et dont le but est de nuire à l’image de la compagnie, Air Algérie a décidé de recourir à la justice".

Il a affirmé qu’au cours de l’année passée, "pas moins de 10 vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux, montrant des vols d’Air Algérie vides, sans pour autant que leurs auteurs ne dévoilent leurs visages ou ne donnent de détails sur la date ou la destination des vols", ce qui dénote, selon lui, des "mauvaises intentions" des auteurs de ces vidéos.

Il a, toutefois, assuré que les clients d’Air Algérie sont en droit de soulever des problèmes, ce qui permettra à la compagnie de se développer, mais cela doit se faire dans un cadre organisé, rappelant à ce titre le lancement de la plateforme "e-doléances" garantissant un "traitement rapide et aussi une traçabilité des réclamations.

Pour sa part, le responsable de la Direction Revenue Management (DRM), chargée du montage des tarifs des billets, du remplissage des vols et des promotions, Fouad Faidi, a expliqué qu’Air Algérie "s’assure de maximiser la rentabilité de tous ses vols" grâce à un système "aux normes internationales" utilisé par les plus grandes compagnies aériennes au monde.

Le directeur de la DRM a, en outre, rejeté les allégations concernant des tarifs plus chers que les compagnies des pays voisins et autres pavillons étrangers appliqués par la compagnie aérienne algérienne, en s'appuyant pour ce faire sur des exemples concrets.

Il s’est, également, exprimé sur les places vides dans des vols pour lesquels les réservations sont bouclées, expliquant que cela pourrait s’argumenter par "la défection de passagers ayant une réservation confirmée et qui ont ainsi payé leur billet", ou encore, dans de rares cas, par le changement de l’appareil par un avion d’une plus grande capacité, pour des raisons techniques. Comme il se pourrait que ce vol soit effectué en basse saison.

Faidi a, aussi, souligné que les prix ainsi que la disponibilité des billets sont liés à la saisonnalité (haute et basse saison), expliquant qu’Air Algérie essaye de satisfaire au mieux la demande de ses clients durant ces périodes de pic.

Le responsable a annoncé, à l’occasion, "le lancement de nouveaux produits d’ici la fin de l’année en cours", tout en indiquant qu’Air Algérie "a réalisé des résultats positifs au cours du premier trimestre 2023".

Lors de son allocution d’ouverture, le Directeur Général de la compagnie, Yacine Benslimane, a indiqué que le but de cette session d'information était de partager l’information avec les médias afin d’éviter toute "désinformation" concernant les pratiques du transport aérien, "appliquées par Air Algérie au même titre que les autres compagnies internationales, mais qui ne sont pas perçues de la même manière en Algérie et à l’étranger".