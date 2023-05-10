أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد 3 جلسات من المكاسب.

إذ أثار ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف بشأن الطلب، كما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لقياس قرار المعدل التالي في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وبحلول الساعة 07:07 صباحًا بتوقيت غرينتش (10:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم جويلية 2023- بنسبة 0.49%، لتسجل 77.06 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي -تسليم جوان 2023- بنسبة 0.50%، لتسجل 73.34 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء 9 ماي، على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مع التفاؤل بشأن الطلب على الوقود خلال الصيف.