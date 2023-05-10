البيض: توقيف شخصين في قضية ترويج أوراق نقدية من العملة الوطنية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من توقيف شخصين مشتبه فيهما في حيازة وترويج أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني من فئة 2000 دج مشكوك في صحتها و طرحها للتداول في الإقليم الوطني .

تعــود حيثيات القضية، إثر تحصل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية على معلومات مؤكـدة مفـادهـا وجود شخصيـن يحوزان و يحاولان ترويج أوراق نقدية من العملة الوطنية من فئة 2000 دج مشكوك في صحتها.

وعليه تـم تكثيف عمليات البحث والتحري والترصد لتحركات المشتبه فيهما، إذ تبيـن أن أحدهما حاول إقتناء مادة زيت محرك السيارات بأحد محطات البنزين بهذه الأوراق النقدية ليكتشف أمره موزع المحطة، وتم توقيفهمـا بطريقة إحترافيـة و بحوزتهما عشرة أوراق نقدية من العملة الوطنية مشكوك في صحتها من فئة 2000 دج ، حيث تم حويلهما إلى مقر المصلحة و تح تحقيق في القضية .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقهما أمر بالرقابة القضائية.