البيض: حجز اقراص مهلوسة وتوقيف ثلاثة أشخاص

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من حجز 280 قرص من المخدرات الصلبة نوع إكستازي مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 44 و 45 سنة .

تعــود حيثيـات القضية، إثـــر تحصل عناصر فرقة مكافحة المخدرات على معلومات مؤكـدة، مفـادهـا قيام مجموعة إجرامية بجلب كمية من المخدرات الصلبة من إحدى الولايات المجاورة إلى مدينة البيـض بإستغلال سيارات سياحية.

وعليه، تـم وضع خطة أمنية محكمة للإطاحة بهذه الشبكة، حيث تـم توقيف وتفتيش السيارة المستهدفة على مستوى حاجز أمني بمخرج مدينة البيـض، مكنت من حجز 280 مخدر صلب نوع إكستازي بالإضافة إلى 26 نصف قرص من نوع آخر مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، فيما لاذ المشتبه فيه الثالث على متن السيارة السياحية التي كانت تقوم بعملية تأمين الطريق، ليتم التنسيق مع فرقة الدرك الوطني التابعة لإحدى الولايات المجاورة التي قامت بتوقيف المشتبه فيه الثالث، وتم تحويل المشتبـه فيهم إلى مقر الفرقة وفتـح تحقيق في القضية .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري ، أين صدر ضدهم أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية.