"كان" الأشبال: قمة مغاربية ساخنة من أجل تأشيرة المونديال

سيكون ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة، على موعد مع قمة لقاءات الدور ربع النهائي لـ"كان" الناشئين بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المغربي، إذ ينتظر أن تكون هذه المواجهة في غاية الإثارة والندية أمام جماهير ستملأ مدرجات الملعب من أجل دفع "الخضر" نحو التأهل للمونديال.

منتخب الجزائر الذي اضطرته قوانين المنافسة إلى مغادرة ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة والتواجد بقسنطينة سيكون مطالبا بمحو الصورة الباهتة التي ظهر بها في اللقاءات الثلاثة للمجموعة الأولى أمام كل من الصومال والسنغال والكونغو ولا توجد فرصة أحسن من أن يكون هذا الأمر أمام المنتخب المغربي، في قمة مغاربية ستكون نسخة معادة عن نهائي كأس العرب التي عرفت تتويج "الخضر" في لقاء مشدود امتد إلى غاية ضربات الترجيح.

ويسعى المنتخب المغربي، من جهته، إلى الثأر لهزيمة نهائي كأس العرب أمام الجزائر حتى وإن كان طاقمه الفني نفى نية "أسود الأطلس" دخول أرضية الميدان بهذه العقلية، لكنهم أظهروا عزما كبيرا على تجاوز عقبة "الخضر" والتأهل للمونديال، خاصة أنهم يعلمون بأفضليتهم من الجانب البدني مقارنة بخصمهم، علاوة على لعبهم على وتر الحرب النفسية بكون المنتخب الجزائري سيكون، حسبهم، تحت ضغط الجماهير القسنطينية الكبيرة المنتظرة سهرة اليوم في ملعب الشهيد حملاوي لمساعدة أشبال المدرب أرزقي رمان.

يذكر أن المواجهة سيديرها حكم الساحة الليبي المبروك محمد، بمساعدة كل من التونسي وائل الحناشي والموريتاني يوسف محمد محمود.