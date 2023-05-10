تونس: ارتفاع حصيلة العملية الإرهابية في جربة

ارتفعت حصيلة الحادث الأمني الذي وقع في جزيرة جربة قرب المعبد اليهودي، بعد وفاة أمني بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى. وتوفي الامني المصاب في المستشفى، متأثرا بإصابته الخطرة التي كان قد اصيب بها في تبادل لإطلاق النار قرب المعبد .

وبهذا ترتفع الحصيلة الى مقتل ثلاثة أمنيين، أحدهم من فرقة مكافحة الارهاب، اضافة إلى مدنيين اثنين من زوار المعبد اليهودي، أحدهم من جنسية فرنسية والثاني تونسية ناهيك عن الأمني منفذ العملية.

وكان منفذ العملية قد قام بذبح زميل له في مركز أمني واستولى على سلاحه وذخيرة، وغالط الحواجز الأمنية بلباسه الأمني، وقال وزير السياحة السابق والمسؤول في المعبد اليهودي روني الطرابلسي، أن الارهابي الامني كان يرتدي زيه المهني و يحمل واقيا صدريا من الرصاص وذلك ما حال دون اسقاطه سريعا و تمكن من تبادل اطلاق النار مع الأمنيين الذين تفطنوا إلى كونه لا يحمل الشارة الخاصة .

وعبرت الولايات المتحدة عن أسفها اثر الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع موسم الحج اليهودي الى كنيس الغريبة بجربة، وأثنت على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية، فيما نددت سفارة إيطاليا بتونس بشدّة الهجوم الجبان الذي ضرب جزيرة جربة خلال الاحتفالات بمعبد الغريبة، وعبرت عندن قربها تضامنها الصادق مع السلطات والشعب التونسي.