الجوية الجزائرية تطلق خطاً مباشراً نحو هذه الدولة قريباً

أعلن المكلف بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط مباشر جديد نحو جنوب إفريقيا قريباً.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى خلال ندوة صحفية نظمتها الشركة ذاتها على هامش يوم دراسي حول الأخبار المغلوطة والصحيحة، قال أمين أندلسي، إنّ "الخطوط الجوية الجزائرية هي شركة وطنية تعمل على عدة جبهات على المستويين الداخلي والدولي وحتى على مستوى القارة الإفريقية، حيث فتحنا عدة خطوط على مستوى القارة الإفريقية، حالياً هي 5 خطوط، فضلاً عن خطين آخرين مبرمجين في الآجال القريبة".

"وفيما يخص اقتناء الطائرات"، قال أندلسي، "كانت الجوية الجزائرية مرّت بكل المراحل القانونية الخاصة بشراء الطائرات، والملف هذا يسير بخطى ثابتة حتى يتم تحقيقه"، كما كشف المتحدث ذاته عن تخصيص الجوية الجزائرية أكثر من 20 عرضاً ترويجياً للسنة الجارية.